Net define valor para emissão e ações caem 18,6% Os papéis da Net, ex-Globo Cabo, caíram 18,6% ontem, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), depois de a empresa definir em R$ 0,70 o preço por ação ordinária ou preferencial no seu aumento de capital. O valor - definido pela indicação de investidores institucionais, tendo como base as cotações em bolsa, num processo chamado bookbuilding - está acima do fechamento na última sessão, quando as ações chegaram a R$ 0,57 e tiveram a pior performance da Bovespa. Durante o dia, a Net chegou a atingir a cotação de R$ 0,55. Desde que sua capitalização foi anunciada, em 12 de março, os papéis da maior empresa de TV por assinatura do País despencaram 92%. Naquela data, os papéis valiam R$ 7,10. Levando-se em conta o preço de R$ 8,40 registrado em 2 de janeiro, a queda acumulada no ano alcança 93%. Emissões A capitalização da Net será dividida em duas etapas. Com a oferta pública de ações, a companhia planeja elevar seu capital de R$ 1,525 bilhão para R$ 2,123 bilhões, emitindo 431.100.000 ações ordinárias e 423.271.752 preferenciais. Para chegar ao valor de R$ 1 bilhão garantido pelos controladores, a Net terá de realizar novo aumento de capital por meio da emissão privada de ações. O preço dessa operação também será de R$ 0,70. Em 16 de agosto, a Net fará uma assembléia para aprovar o aumento de capital. Logo em seguida, começa a nova operação, coordenada pelo Banco BBA, em conjunto com a União de Bancos Suíços (UBS). Na semana passada, a Net desistiu do preço mínimo de R$ 1,21, que havia sido definido no início da operação, citando as condições adversas do mercado. Com o aumento de capital, a empresa espera reduzir sua dívida líquida de R$ 1,5 bilhão para cerca de R$ 1 bilhão. A Net anunciou no mês passado ter renegociado US$ 200 milhões em dívidas que venciam neste ano e no próximo.