Net e credores de 70% da dívida assinam acordo A Net informou ter assinado, com credores que representam aproximadamente 70% de sua dívida, cartas de compromisso que refletem os termos e condições acordados no plano de reestruturação. "A companhia está confiante que esse nível de aceitação por parte dos credores, no atual estágio do processo, facilitará o sucesso da conclusão do plano", diz o fato relevante divulgado hoje. A carta prevê que os credores terão diversas opções para a reestruturação de suas obrigações. As propostas dividem-se em dois grupos, sendo uma para os detentores de dívidas em reais, representadas tanto por acordos bilaterais como debêntures. A outra compreende o endividamento em dólares americanos, constituído por acordos bilaterais, senior notes da Multicanal e floating rate notes da Net Sul. Segundo o aviso, os credores poderão escolher a opção que melhor se encaixar em seus objetivos de investimento. "Essa escolha está sujeita a ajustes, baseados na possibilidade de uma demanda inferior ou superior de cada uma das opções."