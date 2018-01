Net não paga vencimento de US$ 900 mil A Net não pagou hoje o vencimento de US$ 900 mil, referente a juros de notes da Net Sul. A informação é da assessoria de imprensa. A companhia não forneceu mais detalhes. Esse é a terceira obrigação que a empresa deixa de honrar desde dezembro, quando anunciou que iria priorizar o seu fluxo de caixa, para garantir as operações. A Net também está inadimplente com os debenturistas, em R$ 23,5 milhões, e não pagou uma dívida de US$ 6 milhões referente a notas emitidas em 1996 pela Multicanal.