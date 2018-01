Net oferece assistência 24 horas Desde ontem, a Globocabo está oferecendo aos assinantes da Net, dos planos Advanced e Plus, e do Vírtua - acesso de alta velocidade à Internet -, um serviço de assistência de emergência que atende 24 horas. O SOS Residencial oferece ao usuário uma rede de profissionais especializados em prestar socorro por um ano, gratuitamente. Por enquanto, apenas os clientes de São Paulo e Rio de Janeiro terão acesso ao plano. A partir do mês que vem, todos os 850 mil assinantes brasileiros deverão ser beneficiados. Essa iniciativa foi possível com a parceria entre a Aon Pilar Serviços e Corretora de Seguros e a Brasil Assistência, empresa que presta serviços em cerca de 600 cidades brasileiras. Se o usuário perder a chave da casa, por exemplo, pode ligar para a central de atendimento do SOS Residencial 24 horas (0800-55-05-14), que o chaveiro deve chegar no local em menos de uma hora. Portando um crachá da Net, ele faz o serviço e não cobra pela mão-de-obra nem pelo material utilizado. Planos destinados a residências e a condomínios têm diferenças Há algumas diferenças entre os planos destinados a residências e a condomínios. Enquanto nos residenciais existem coberturas mais simples, como serviços de eletricista e de pedreiro, nos prédios, o SOS oferece adicionais, como segurança e vigilância e até zelador substituto. Outro aspecto é o limite de utilização por ano. Citando o mesmo exemplo do chaveiro, o assinante pode chamá-lo quantas vezes forem necessárias até atingir o valor de serviço equivalente a R$ 300,00. Caso ocorra novo imprevisto posteriormente, se a Net não oferecer o serviço requerido, a empresa oferece o SOS Dicas, que orienta onde encontrar o melhor profissional, com preço mais acessível. Basta ligar para a central de atendimento do SOS Residencial 24 horas. Não há período de carência para obter o SOS Residencial 24 horas. É preciso apenas ser assinante, pagando por mês pelo Advanced R$ 69,90, pelo Plus, R$ 69,89, ou pelo Vírtua R$ 68,00.