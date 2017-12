Net termina primeiro trimestre com prejuízo de R$ 5,2 milhões A operadora de televisão por assinatura Net informou nesta terça-feira que no primeiro trimestre teve um prejuízo de R$ 5,2 milhões. No primeiro trimestre do ano passado, a companhia das Organizações Globo teve um prejuízo de R$ 77,8 milhões. A empresa atribuiu a redução das perdas à conclusão, em março, do processo de reestruturação da dívida e à entrada da mexicana Telmex. O lucro antes do pagamento de juros, impostos, desvalorização e amortizações cresceu 26% e chegou a R$ 114 milhões. A receita líquida no primeiro trimestre foi de R$ 365,8 milhões, um crescimento de 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2004. A companhia reduziu em 36% a dívida líquida, que no dia 31 de março deste ano era de R$ 727,2 milhões. A Net fechou o primeiro trimestre com 1,4 milhão de clientes de televisão a cabo e 217.300 do serviço Virtua, de internet de banda larga.