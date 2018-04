New Century entra com pedido de falência nos EUA O mercado imobiliário dos Estados Unidos volta a preocupar os investidores nesta segunda-feira. A New Century, segunda maior financiadora de empréstimos hipotecários dos Estados Unidos a clientes com passado de crédito duvidoso (subprime), entrou com pedido de falência. No anúncio, a companhia informou que possui US$ 36,3 milhões em ativos e US$ 102,5 milhões em dívida. No processo de reestruturação, a empresa anunciou que demitirá 3.200 pessoas, ou 54% do seu quadro atual de funcionários, como parte de seu processo de reestruturação. No mês passado, a empresa sinalizou que estava com problemas, anunciando o corte de suas linhas de crédito. Como outras geradoras de financiamento hipotecário, a New Century depende dos recursos de instituições de Wall Street e de bancos comerciais para repassar a seus clientes. No dia 12 de março, porém, a empresa notificou a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) que todos os bancos que mantinham linhas de empréstimos à companhia suspenderam os financiamentos. A New Century, naquele momento, já previa que não teria condições de realizar os pagamentos demandados por seus credores, o que poderia levá-la para a Corte de Falências ou até diretamente para uma liquidação. As ações da empresa foram, então, suspensas do pregão da Bolsa de Nova York. Depois disso, a agência de classificação de risco Standard & Poor´s (S&P) rebaixou o rating (classificação) da New Century para CC, de CCC. A nota continua em observação com perspectiva negativa. Essa situação é, em grande parte, resultado das restrições aos cedentes de empréstimos da companhia no acesso aos financiamentos, afirmou a S&P. Motivos de preocupação Ainda não é possível saber qual a extensão do impacto da crise do mercado imobiliário para a economia real dos Estados Unidos. O que se sabe é que, com a alta dos juros no país, os americanos estão gastando mais para pagar suas hipotecas e isso reduz o poder de consumo. Outra conseqüência é a redução da riqueza dos norte-americanos. Isso porque, com o calote das hipotecas, muitos imóveis serão retomados e voltarão para o mercado, o que reduzirá o preço dos imóveis - um dos investimentos mais usados pelos norte-americanos.