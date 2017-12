New York Times anuncia lucro líquido de US$ 68,8 milhões O New York Times Co. anunciou um lucro líquido de US$ 68,8 milhões (US$ 0,45 por ação) no primeiro trimestre até 31 de março de 2003, em relação ao lucro de US$ 54,4 milhões (US$ 0,35 por ação) em igual período do ano passado. A receita no trimestre subiu para US$ 783,7 milhões, de US$ 737,0 milhões em 2002. O resultado do período inclui um ganho de US$ 5 milhões decorrente do vencimento de crédito publicitário não utilizado, um encargo de US$ 2,8 milhões decorrente do fechamento de operações e ganho de US$ 800.000 relacionado com um acordo de não concorrência. Excluindo os itens, o lucro somou US$ 0,43 por ação no primeiro trimestre. A estimativa da Thomson First era de um lucro por ação de US$ 0,42 no período. A empresa, que publica os jornais New York Times e Boston Globe, afirma que os resultados do trimestre melhoraram, com a companhia se beneficiando com maior receita publicitária e menores custos com papel de jornal. Apesar de uma grande incerteza ainda presente no cenário geopo lítico e na economia, a empresa ainda acredita que o crescimento do lucro por ação em 2003 ficará na faixa de um até dois dígitos. As informações são da agência Dow Jones.