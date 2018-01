New York Times tem lucro de U$ 137,8 mi A New York Times Co. informou que teve um lucro líquido de US$ 137,8 mi no quarto trimestre de 2000 (US$ 0,83 por ação), após um lucro de US$ 105,3 mi no mesmo período de 1999 (US$ 0,59 por ação). Os resultados dos dois períodos contêm itens extraordinários; excluídos esses itens, o lucro foi de US$ 112,1 mi no quarto trimestre de 2000 (US$ 0,68 por ação) e de US$ 108,4 mi no mesmo período de 1999 (US$ 0,61 por ação). O resultado do período outubro/dezembro de 2000 superou a previsão de US$0,66 por ação feita pelos analistas ouvidos na pesquisa First Call/Thompson Financial. A receita da empresa alcançou US$ 951,5 mi no quarto trimestre de 2000, de US$ 889,1 mi no mesmo período de 1999. As informações são da Dow Jones.