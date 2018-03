New York Times vende 9 emissoras de TV por US$ 575 mi O grupo The New York Times Company, matriz do jornal de mesmo nome, chegou nesta sexta-feira a um acordo para vender nove emissoras de televisão por US$ 575 milhões à Oak Hills Capital Partners. A decisão havia sido anunciada em setembro passado. O objetivo da operação é concentrar os esforços da empresa na área de imprensa escrita e na divisão de internet. O conjunto de emissoras vendido inclui quatro repetidoras de televisão da rede CBS nos Estados do Alabama, Arkansas, Tennessee e Virginia, duas da NBC em Iowa e Oklahoma, duas da ABC em Illinois e Pensilvânia, além de uma da MyNetworkTV, também em Oklahoma. A companhia avalia a renda obtida pelas emissoras como equivalente a aproximadamente 4% do seu faturamento total em 2005. O grupo de comunicação edita 18 jornais, entre eles The New York Times, The International Herald Tribune e The Boston Globe. Além disso, é responsável por 25 sites, inclusive NYTimes.com, Boston.com e About.com.