Next alcança 8 mil clientes durante período de pré-lançamento

O Next, banco digital do Bradesco, alcançou 8 mil clientes durante o seu pré-lançamento e deve ser lançado entre o final deste mês e o início de setembro, de acordo com o vice-presidente do Bradesco, Maurício Minas. No início de outubro, conforme ele, a ativação online de clientes deve ser iniciada.

Segundo Minas, as novas competências do Bradesco, incluindo o Next, são necessárias para o ambiente novo de atuação, na era dos bancos digitais, na qual as agências passam a ter um espaço menor e as transações online ganham maior escala. "O custo de uma transação no celular é 25 vezes menor que o das transações feitas nas agências", destacou ele.

VEJA TAMBÉM: Promessa de facilidade, conta digital some de grandes bancos

O vice-presidente do banco afirmou ainda que o foco do Bradesco é a aceleração da sua plataforma atual, uma estratégia nativa digital, com o Next, e ainda se posicionar como um hub de serviços financeiros a partir do lançamento do Habitat, centro de empreendedorismo e co-inovação que a instituição deve lançar ainda neste ano para abrigar startups e grandes empresas.

SAIBA MAIS: Após dois anos de desenvolvimento, Bradesco lança o banco digital Next​