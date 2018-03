Nigéria pára 40% da produção de petróleo A Shell Development Petroleum Co, subsdiária da Royal Dutch/Shell na Nigéria, informou que suspendeu sua produção em 370.000 mil barris/dia, depois do fechamento da atividade e evacuação de pessoal das instalações na região do delta do rio Níger, disse uma porta-voz da companhia. Com mais essa baixa, cerca de 40%, ou 817.500 barris/dia, da produção total da Nigéria de 2 milhões de barris/dia foi afetada pelo conflito civil e étnico que atinge o país africano. "Nós concluímos a evacuação preventiva de pessoal e fechamos as instalações na área pantanosa no sul e oeste do delta do Níger, que atingiu a produção de 320.000 barris/dia e a área a leste do delta do Níger, que provocou a suspensão da produção de 50.000 barris/dia", disse a porta-voz da Shell Kate Hill. As companhias petrolíferas que atuam na rica região do delta do Níger foram obrigadas a suspender a produção e retirar seu pessoal devido ao conflito civil entre as etnias rivais Ijaw e Itsekiri, exacerbado pela eleição geral marcada para abril.