Nigéria poderá interromper pagamento da dívida externa A Câmara dos Representantes da Nigéria aprovou uma resolução não obrigatória que urge que o governo do país pare de pagar a sua dívida externa, de acordo com o jornal "The Guardian". Os membros enviaram a resolução ao Senado, defendendo que os senadores ajam na mesma linha. A dívida externa da Nigéria totaliza cerca de US$ 34 bilhões, sendo que 70% dela está nas mãos de credores externos privados reunidos no Clube de Paris. A Nigéria, ao contrário de seus vizinhos, não se beneficia das ajudas internacionais, em razão da quantidade de petróleo em seu solo. As informações são da Dow Jones.