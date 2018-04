Nigéria suspende pagamento de serviços da dívida externa O presidente do Banco Central da Nigéria, Joseph Sanusi, informou que o país suspendeu os pagamentos de serviços de sua dívida externa no fim de junho, por causa da redução em suas reservas internacionais. As reservas nigerianas somavam US$ 10,2 bilhões no fim de dezembro de 2001; no fim de junho elas estavam em US$ 8,670 bilhões e, no fim de julho, em US$ 8,290 bilhões, disse Sanusi durante uma entrevista coletiva. A dívida externa da Nigéria é estimada em US$ 28,5 bilhões. "O setor externo da economia estava sob uma grande pressão, o que provocou um aumento no déficit do balanço de pagamentos", afirmou o presidente do BC nigeriano. Segundo ele, isso causou a redução das reservas "e, além disso, o adiamento dos pagamentos de serviços da dívida". Ele não esclareceu se se referia a débitos com os credores soberanos reunidos no Clube de Paris ou com bancos comerciais. Também hoje, o Senado nigeriano aprovou a permissão para que o presidente do país, Olusegun Obasanjo, seja investigado sob a acusação de manipulação do Orçamento; a Câmara pediu mais dois dias para decidir sobre uma resolução semelhante, que abriria caminho para um processo de impeachment contra Obasanjo.