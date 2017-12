Nike anuncia recall de 425 mil pares de tênis A Nike Inc. vai fazer o recall - convocação em massa para troca de produto - de 425 mil pares de tênis. De acordo com o anúncio da Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados Unidos (CPSC, na sigla em inglês), um pedaço afiado de metal pode projetar-se para fora do calcanhar do calçado e causar ferimentos. A Nike, a maior fabricante de tênis e produtos esportivos do mundo, está fazendo o recall de vários modelos dos tênis de cross-training Jordan Trunner, incluindo Trunner, Trunner Mid, Trunner Bubble e Trunner 2000, informou a CPSC. A companhia recebeu seis relatos sobre a tira de metal que foi ejetada do modelo Bubble, o que causou cortes e em cinco destes casos houve necessidade de os ferimentos receberem pontos para serem tratados. Há registro de um corte provocado pelo modelo Trunner e nenhum pelos modelos Trunner Mid e Trunner 2000. Estes dois últimos foram incluídos no recall com finalidade preventiva. Outros tênis da linha Jordan Trunner que não possuem a tira de metal não foram incluídos no recall. Os tênis são vendidos desde julho de 1999 a preços que nos Estados Unidos variam entre US$ 90 e US$ 125. Estes modelos não são vendidos no Brasil porém os consumidores que porventura tenham adquirido um deles no exterior podem entrar em contato com o serviço norte-americano via Hotline ou Internet. No caso de qualquer dificuldade a empresa colocou à disposição o serviço "Nike e você" no Brasil cujo telefone para contato é 0800-166453. Os consumidores podem entrar em contato com a Nike Recall Hotline nos Estados Unidos por meio do telefone (800) 344-6453 ou pela Internet, no site www.nikebiz.com para trocar os tênis defeituosos por outros novos. Códigos O consumidor pode reconhecer o modelo por meio do código impresso na etiqueta branca interna do tênis: Trunner Bubble (masculino) - códigos 136055-001, 136055-102, 136055-002 e 136055-401; Trunner Bubble (feminino) - códigos 833002-141 e 833002-101; Jordan Trunner (masculino e feminino) - código 136022; Jordan Trunner 2000 MID (masculino e feminino) - código 136050; Jordan Trunner 2000 (masculino e feminino) - código 136039; Jordan Trunner LX (masculino e feminino) - código 136040; Jordan Trunner MID (masculino e feminino) - código 136033. No começo deste ano, a Nike havia realizado um recall de 225 mil pares de tênis dos modelos Jordan Trunner LX e Jordan Trunner 2000 após receber 16 relatos de pessoas que se feriram usando o calçado. Segundo Vada Manager, porta-voz da empresa, o recall anunciado ontem é o sexto promovido pela companhia em 29 anos.