Nike pode demitir 4% de seus funcionários

A fabricante de artigos esportivos Nike anunciou na terça-feira, 10, uma reorganização de operações com o objetivo de reduzir custos, o que pode incluir um corte de até 4% no corpo de funcionários. A companhia americana informou em comunicado que emprega quase 35 mil trabalhadores no mundo todo. Segundo a empresa, as iniciativas são uma continuação da mudança de estratégia decidida há dois anos e têm como objetivo se aproximar dos consumidores e ganhar em eficácia. O presidente e executivo-chefe da Nike, Mark Parker, disse que na situação econômica atual "é mais essencial que nunca" centrar a atenção no consumidor.