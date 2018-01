Nike suspende fabricação de bolas em fábrica paquistanesa A Nike divulgou na segunda-feira que vai deixar de fazer pedidos de bolas de futebol costuradas a mão de um fornecedor do Paquistão, Saga Sports, devido a "significativas" violações da legislação trabalhista. Segundo a empresa, a decisão de terminar sua relação com a Saga foi tomada após uma investigação de seis meses. "A fábrica vem deixando persistentemente de cumprir seus compromissos e acabou de maneira irrevogável com a nossa confiança nela; e, mais importante, a fábrica falhou com seus funcionários", disse o CEO e presidente da Nike, Mark Parker. A Nike, a maior fabricante de materiais esportivos do mundo, declarou que a Saga Sports vinha produzindo bolas de futebol dentro de residências em Sialkot, Paquistão, onde fica a companhia. "A Nike tem há tempos uma política contra essas práticas por causa do potencial para o uso de trabalho infantil e da impossibilidade de garantir condições seguras de trabalho em instalações feitas em casas", segundo divulgou a empresa. De acordo com a Nike, foram realizadas diversas reuniões com os executivos da Saga pra corrigir os problemas, mas a empresa "não fez as mudanças necessárias". "Ao invés de continuar com a Saga, nós decidimos limitar nosso fornecimento de bolas costuradas a mão enquanto estamos procurando novas fontes com fábricas comprometidas com os nossos padrões e que trate os funcionários de maneira justa", disse Parker.