Nikkei 225 cai 2,57% A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 2,57% liderada pelos papéis da Toyota, em razão da valorização do iene frente ao dólar e de um informe do governo mostrando queda nos pedidos de manufaturados. O mercado filipino também registrou queda (-1,08%) com as preocupações dos investidores com a indefinição sobre a sucessão presidencial no país. As eleições acontecem no ano que vem. Em Seul, a desvalorização de 0,60% do índice Kospi foi motivada pela valorização do won em relação do dólar, mesma razão pela qual a bolsa taiuanesa sofreu baixa, também de 0,60%. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,41%; Indonésia: +1,11%; Malásia: +1,65%; Tailândia: +2,05% e Cingapura: +0,27%.