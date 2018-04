Nikkei 225 cai com notícias sobre IBM O alerta de queda de lucro e de receita para o primeiro trimestre emitido ontem pela IBM provocou baixa de 0,22% no índice Dow Jones. Apesar disso, o Nasdaq encerrou o dia em alta de 0,89%. No Japão, a influência das notícias sobre a gigante americana foi mais forte, resultando em fortes vendas de papéis do setor de tecnologia que fizeram com que o Nikkei 225 encerrasse o dia em -2,10%. Em Taiwan, a realização de lucros, principalmente de ações da velha economia, fez com que o mercado fechasse em queda de 1,95%. Os conflitos no Oriente Médio, seus impactos sobre o preço do petróleo e seus efeitos potenciais sobre a economia dos EUA também influenciaram as decisões dos investidores. Em Seul, o índice Kospi caiu 1,33% com a decisão dos investidores internacionais de realizar lucros. Nas Filipinas, o mercado abriu em alta, mas as preocupações sobre o impacto das tensões em Israel sobre a economia doméstica mudou o humor dos investidores, e a bolsa fechou em baixa de 0,81%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,99%; Indonésia: +0,14%; Malásia: +0,49%; Tailândia: +0,77% e Cingapura: -0,11%.