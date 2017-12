Nikkei 225 cai para o pior nível em 20 anos A bolsa japonesa fechou hoje em baixa de 2,05%, aos 7.819,49 pontos, o nível mais baixo de pontuação desde janeiro de 1983. Os papéis da Toyota Motor Corp. registraram seu pior desempenho em quase sete anos. Segundo analistas, a forte queda as ações, dentre elas blue chips, ocorre porque várias empresas estão passando seus fundos de pensão para o governo. Com isso, as ações das carteiras dos fundos são vendidas, o que leva à queda nos preços dos papéis. Em Taiwan, a expectativa com os lucros das empresas de alta tecnologia e a queda do preços de algumas commodities levaram os investidores a se desfazerem de seus papéis. O mercado taiuanês fechou em baixa de 0,24%. O pregão sul-coreano registrou alta de 0,91%, apesar do movimento de realização de lucros, que limitou os ganhos do dia. A bolsa filipina fechou com valorização de 0,88%, com caça por barganhas, recuperando a queda do início do pregão. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,34%; Indonésia: +1,54%; Malásia: -0,13%; Tailândia: +1,20% e Cingapura: +0,28%.