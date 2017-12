Nikkei 225 encerra a semana em alta de 1,09% A procura por papéis do setor bancário e blue chips do setor de exportação garantiram a alta de 1,09% do índice Nikkei 225. Taiwan avançou 0,84% liderada por ações dos setores imobiliário, bancário e de tecnologia. A bolsa filipina teve alta de 0,53% com os ganhos da blue chips Philippine Long Distance Telephone Co. Não houve negociações na Coréia do Sul hoje em razão do feriado nacional. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +062%; Indonésia: +0,05%; Malásia: +0,27%; Tailândia: -0,92% e Cingapura: +1,82%.