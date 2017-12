Nikkei 225 encerra a semana em alta de 2,02% A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 2,02% liderada por papéis de alta tecnologia. A procura por esse tipo de ação foi motivada pelo avanço de 1,96% do índice Nasdaq ontem. Os investidores do mercado filipino também se animaram com o resultado em Wall Street ontem (Dow Jones: + 0,75%). O principal índice da bolsa de Manila subiu 1,20%. A procura de investidores estrangeiros por papéis da Hyundai Motor em Seul fez com que o índice Kospi fechasse em alta de 0,23%. O final da greve de três dias dos funcionários da empresa motivou o interesse pelas ações. Taiwan abriu em alta, mas caiu com realização de lucros e um referendo sobre o projeto de uma usina nuclear, que despertou preocupações sobre a estabilidade política doméstica. A bolsa de Taipé fechou em queda de 0,33%. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,73%; Indonésia: +1,37%; Malásia: +1,09%; Tailândia: +0,02% e Cingapura: +1,06%.