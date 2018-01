Nikkei 225 encerra a semana em baixa A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 1,59%, a quarta baixa consecutiva. Os investidores venderam seus papéis em antecipação à reunião do G-7 neste final de semana. Manila também registrou sua quarta queda seguida, fechando hoje com retração de 0,74%, em razão dos problemas internos e externos. O mercado sul-coreano caiu 0,32%, influenciado pelo desempenho de Wall Street (Dow Jones: -1,07%; Dow Jones: -0,23%) e pressionado pelas vendas no mercado futuro. Taiwan fechou praticamente estável, com leve queda de 0,05%, num pregão marcado por altas e baixas, em que os investidores mostraram-se preocupados com a situação iraquiana e economia global. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,23%; Indonésia: +0,06%; Malásia: -0,46%; Tailândia: -0,76% e Cingapura: +0,03%.