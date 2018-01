Nikkei 225 encerra a semana em queda A bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa de 2,21%. Com a possibilidade de ataque americano ao Iraque, os investidores da bolsa japonesa optaram por liquidar suas posições antes do final de semana. Em Taiwan, o mercado encerrou o dia com o pior resultado das últimas três semanas, com a queda acentuada dos papéis da chamada velha economia. O índice local caiu 1,45%. Em Seul, o índice Kospi recuou 1,01% com correção técnica depois da alta de 2,40% ontem. Já o mercado filipino teve valorização de 0,46%, com a procura por barganhas, principalmente blue chips. Os demais mercados do sudeste asiático registravam, às 4h30 (em Brasília): Hong Kong: -0,94%; Indonésia: -0,56%; Malásia: -0,28%; Tailândia: -1,07% e Cingapura: -1,14%.