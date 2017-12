Nikkei 225 encerra a semana em queda de 0,24% A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 0,24%, liderada pelos papéis da Sony Corp., cujas ações se desvalorizaram em razão da queda nos lucros do primeiro trimestre. Taiwan sofreu retração de 0,15%, liderada pela baixa da Taiwan Semiconductor Manufacturing (-2,6%). O mercado filipino fechou em queda de 0,12% com realização de lucros de blue chips como Ayala Corp. e Globe Telecom. Já a bolsa sul-coreana registrou alta de 0,31%, depois de abrir em queda influenciada pelo resultado de Wall Street (Dow Jones: -0,89%; Nasdaq: -1,03%). As compras realizadas por investidores estrangeiros ofuscou o programa de vendas no mercado futuro. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,10%; Indonésia: +0,64%l; Malásia: -0,34%; Tailândia: +1,24% e Cingapura: +0,97%.