Nikkei 225 encerra semana em alta A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 1,49%, aos 8.785,87 pontos, com a procura por blue chips tais como Toyota e Sony. Foi o melhor desempenho do Nikkei 225 desde 23 de janeiro. O mercado taiuanês encerrou estável, com ligeira alta de 0,04%. A perspectiva positiva para o setor de tecnologia superou por pouco a realização de lucros que se seguiu a uma alta de quase 9% nas últimas duas semanas. Já o mercado filipino teve queda de 0,17% em razão da realização de lucros, principalmente blue chips. A bolsa sul-coreana não funcionou hoje em razão do feriado nacional no país. Às 5h30 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,03%; Indonésia: -0,21%; Malásia: -0,31%; Tailândia: -0,16% e Cingapura: +0,47%.