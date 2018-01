Nikkei 225 fecha acima dos 11 mil pontos A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 0,39% (11.033,32 pontos), acima dos 11 mil pontos pela primeira vez desde junho do ano passado. Foi a quarta alta consecutiva do índice Nikkei 225, que registrou ganhos em papéis dos setores bancário e de alta tecnologia. Taiwan encerrou o dia praticamente estável, com leve alta de 0,06%, em razão de realização de lucros depois de duas sessões seguidas de ganhos. O índice Kospi, do mercado sul-coreano, encerrou seu pregão em baixa de 1,10%. O desempenho de Wall Street (Dow Jones: -0,23%; Nasdaq: -0,22%) e os temores de que a recuperação econômica seja mais lenta do que o esperado levaram os investidores a se desfazerem de seus papéis. Filipinas fechou com leve queda de 0,07%, numa sessão mista, em que houve realização de lucros motivada pelos ganhos recentes. Às 4h45 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,06%; Indonésia: -0,59%; Malásia: -0,36%; Tailândia: -1,13% e Cingapura: +0,38%.