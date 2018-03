Nikkei 225 fecha em alta O principal índice da bolsa japonesa subiu hoje 2,23% com compras estimuladas pela contínua alta dos papéis de tecnologia nos EUA. Em Seul, a alta foi de 1,15%, também seguindo o desempenho de Nova York. O mercado taiunês parece ter superado o impacto da síndrome respiratória aguda severa (Sars), encerrando o dia em +0,44%. Mas os investidores continuam cautelosos, temendo que o vírus possa afetar os ganhos das empresas. A bolsa de Manila fechou mista, com a procura por blue chips depois da divulgação de dados econômicos positivos, em alta de 0,34%. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,11%%; Indonésia: +1,19%; Malásia: +0,14%; Tailândia: +0,67% e Cingapura: -0,94%.