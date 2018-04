Nikkei 225 fecha em alta apesar de ameaça de bomba A bolsa de Tóquio encerrou os negócios desta segunda-feira em alta de 1,82% em razão das expectativas de recuperação do setor de tecnologia. Nem mesmo uma ameaça de bomba, que obrigou a retirada de 800 pessoas do prédio da bolsa impediu que o mercado fechasse aos 11.721,64 pontos, o melhor resultado desde 19 de março. Em Taiwan, as recentes medidas do governo para o setor de construção deixaram os investidores otimistas e foram responsáveis pela alta de 0,22% da bolsa local. Nas Filipinas, a explosão de mais uma bomba nesta manhã na cidade de General Santos (mesmo local onde uma série de atentados matou 14 pessoas ontem) provocou baixa de -1,97% no mercado de ações de Manila. Em Seul, o governo investiga algumas empresas por suposta manipulação de preços de ações. Além da desconfiança do mercado, os investidores decidiram realizar lucros, o que resultou na queda de 0,33% do índice Kospi. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,15%; Indonésia: +1,23%; Malásia: +0,37%; Tailândia: +0,45% e Cingapura:+0,51%.