Nikkei 225 fecha em alta de 1,15% A bolsa japonesa registrou hoje seu melhor desempenho em seis meses, encerrando em alta de 1,15%, aos 8.890,30 pontos. As fortes compras foram estimuladas pelo desempenho de Wall Street (Dow Jones: +0,83%; Nasdaq: +1,48%). Em Manila (Filipinas), os investidores continuam a procurar por alguns papéis, principalmente aqueles de empresas com história corporativa positiva. A bolsa fechou em alta de 1,08%. O índice Kospi terminou misto, em antecipação ao ?dia da bruxa tripla?, que acontece amanhã. O mercado sul-coreano registrou leve alta de 0,24%. Já o pregão taiuanês teve baixa de 0,57%, depois de quatro sessões em alta. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing lideraram as perdas. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,22%; Indonésia: -1,14%; Malásia: +0,65%; Tailândia: -0,66% e Cingapura: +0,27%.