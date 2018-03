Nikkei 225 fecha em alta de 1,50% A bolsa japonesa encerrou a semana em alta de 1,50%. O mercado reagiu bem à divulgação de que o governo promoverá medidas de estímulo ao mercado. Taiwan recuperou parte das recentes perdas, fechando com valorização de 1,26%, com movimento de caça por barganhas. Em Seul, a alta foi de 0,17%, superando as perdas registradas na primeira metade do pregão. Já o mercado filipino caiu 0,47%, numa sessão mista, com realização de lucros da blue chip Globe Telecom. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,66%; Indonésia: -0,43%; Malásia: +0,08%; Tailândia: +1,10% e Cingapura: -0,41%.