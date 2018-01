Nikkei 225 fecha em alta de 1,63% Investidores estrangeiros e domésticos investiram hoje nas principais ações do mercado japonês. As expectativas de recuperação econômica resultaram em alta de 1,63% do índice Nikkei 225. A bolsa filipina teve seu segundo dia consecutivo de valorização, encerrando o dia em +1,36%, ainda com a procura por barganhas. O mercado taiuanês teve alta de 1,35%, liderado por papéis dos setores financeiro e de construção civil. Segundo alguns analistas, a corrida por essas ações foi provocada pela intervenção de fundos governamentais. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou em alta de 1,33%. O destaque do pregão foram os papéis das empresas de telecomunicações, estimuladas pela bom desempenho de suas subsidiárias estrangeiras. Às 4h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,14%; Indonésia: +0,49%; Malásia: -0,32%; Tailândia: +0,58% e Cingapura: -0,20%.