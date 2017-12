Nikkei 225 fecha em alta de 1,69% A bolsa japonesa encerrou o dia em alta de 1,69% liderada pelos papéis da Fujitsu e da Hitachi. O índice Kospi avançou 0,55%, com forte compras realizadas por investidores estrangeiros, estimulados pelos bons resultados em Wall Street ontem (Dow Jones: 01,46%; Nasdaq: +2,62%). Mas os ganhos da bolsa nesta quarta-feira foram limitados pelo movimento de realização de lucros. Taiwan subiu apenas 0,34%, apesar dos ganhos em Nova York e dos bons resultados do terceiro trimestre da Taiwan Semiconductor Manufacturing. As compras realizadas por investidores externos foi ofuscada por forte pressão de vendas. Na Filipinas, a alta foi de 0,13%, apesar da procura por barganhas, principalmente de blue chips. Às 5h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,39%; Indonésia: -0,46%; Malásia: +0,73%; Tailândia: +1,25% e Cingapura: +0,15%.