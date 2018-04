Nikkei 225 fecha em alta de 1,78% O mercado de ações japonês registrou hoje alta de 1,78% com a procura por ações de tecnologia e de empresas exportadoras. A bolsa de Taiwan fechou em alta de 1,41%, estimulada pelo bom desempenho do mercado americano ontem (Dow Jones: +0,96%; Nasdaq: +2,37%). Os papéis mais procurados foram os do setor de eletrônicos, responsáveis por 77% do giro financeiro. Apesar disso, o índice não atingiu o nível psicológico de 5 mil pontos, pois os investidores ainda estão preocupados com as perspectivas para o setor eletrônico no quarto trimestre. O pregão em Seul encerrou o dia praticamente estável, com ligeira alta de 0,01%, apesar de aberto com alta maior, influenciada pela alta em Nova York. Fatores domésticos continuam a tumultuar o mercado filipino. A questão fiscal ainda preocupa os investidores, que mantiveram suas vendas. O índice local encerrou o dia em -0,56%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,12%; Indonésia: -0,01%; Malásia: +0,01%; Tailândia: -0,06% e Cingapura: +0,90%.