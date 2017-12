Nikkei 225 fecha em alta de 2,24% A bolsa japonesa encerrou hoje em alta de 2,24% com compras de ações bancárias, seguindo o bom resultado de ontem em Wall Street (Dow Jones: +2,09%; Nasdaq: +2,54%). O mercado taiuanês encerrou a seqüência de cinco pregões consecutivos em queda e fechou hoje com valorização de 2,12%, liderado por papéis de tecnologia, também estimulado pelo resultado em Nova York. O bom desempenho do índice Nasdaq também determinou a alta de 1,55% do índice Kospi, da bolsa sul-coreana. Filipinas encerrou o dia em +1,55%, com fortes ganhos da blue chip Philippine Long Distante Telephone Co. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +2,50%; Indonésia: +1,89%; Malásia: -0,19%; Tailândia: +0,24% e Cingapura: +1,31%.