Nikkei 225 fecha em alta de 2,35% A bolsa de Tóquio avançou 2,35% nesta quinta-feira, com compras realizadas principalmente por investidores individuais. Em Taiwan, o mercado fechou em alta de 1,85% puxado por papéis de tecnologia, mas suspeita-se que o resultado tenha sido incentivado por operações de fundos do governo. O pregão filipino terminou com valorização de 0,64% com a procura por papéis subvalorizados. Já em Seul, o índice Kospi caiu 0,87%. A crise entre EUA e Coréia do Norte, a perspectiva de um ataque americano ao Iraque e o temor de que a bolsa local registre quedas ainda maiores no próximo ano afastaram os investidores do mercado. Não houve negociações em Hong Kong e na Indonésia hoje. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Malásia: -0,23%; Tailândia: +0,08% e Cingapura: -0,38%.