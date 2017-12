Nikkei 225 fecha em queda de 2,11% O mercado de ações do Japão encerrou hoje com desvalorização de 2,11%, seguindo a baixa em Nova York (Dow Jones: -0,42%; Nasdaq: -2,08%). A valorização do iene frente ao dólar também fez com que os investidores vendessem seus papéis, o que atingiu principalmente as empresas exportadoras. Taiwan caiu 0,93% com a notícia de que os lucros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. caíram em novembro. Em Manila, a bolsa sofreu queda de 0,42% com realização de lucros. Já o índice Kospi foi a exceção do dia, registrando alta de 0,93%, com caça por barganhas realizada por investidores de varejo e estrangeiros. Não houve pregão hoje na Tailândia em razão de feriado nacional. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,26%; Indonésia: -0,05%; Malásia: +0,41% e Cingapura: +0,31%.