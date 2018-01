Nikkei 225 inicia a semana em alta A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 1,72%, aos 9.487,80 pontos, seu melhor ganho em duas semanas. Os papéis que mais avançaram foram os de empresas cujos faturamentos dependem das vendas domésticas, como NTT DoCoMo Inc. Nas Filipinas, a caça por barganhas, principalmente de blue chips, garantiu a alta de 0,42%. Já Seul fechou praticamente estável, em alta de 0,06%, revertendo a queda da primeira parte do pregão. O mercado taiuanês encerrou o dia em queda de 0,34%, o pior desempenho em cinco semanas, liderado pelo setor de semicondutores. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,46% Indonésia: -0,46%; Malásia: +0,29%; Tailândia: +1,54% e Cingapura: +1,05%.