Nikkei 225 inicia a semana em alta de 1,93% A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 1,93%, liderada pelos papéis da Honda Motor Co., que elevou sua estimativa de lucros anual. O índice Kospi, do mercado sul-coreano avançou 1,44%, sustentado por programa de compras no mercado futuro, durante um pregão com baixo volume financeiro. Nas Filipinas, a sessão fechou mista, com leve alta de 0,14%, em razão da caça por barganhas dentre as blue chips. As bolsas de Taiwan e Cingapura continuaram fechadas hoje por causa do feriado do Ano Novo Chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,20%; Indonésia: +0,28%; Malásia: -0,10% e Tailândia: +0,42%l.