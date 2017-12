Nikkei 225 inicia a semana em queda A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 1,57%, influenciada pelo resultado negativo de Wall Street na sexta-feira (Dow Jones: -0,86%; Nasdaq: -1,64%). Empresas exportadoras, como a Sony Corp., lideraram as perdas. O índice Kospi, do mercado sul-coreano, caiu 1,12% com a decisão dos investidores de realizar lucros. Já em Manila (Filipinas), a bolsa subiu 1,21%, o quarto pregão consecutivo em alta, em razão da forte procura por ações da Philippine Long Distante Telephone Co. e outras blue chips. A bolsa de Taiwan teve valorização de 0,21%, liderada por papéis do setor metalúrgico. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,34%; Indonésia: +0,34%; Malásia: -1,03%; Tailândia: +0,37% e Cingapura: -1,11%.