Nikkei 225 inicia a semana em queda de 1,51% As vendas de papéis de empresas de alta tecnologia realizadas por investidores estrangeiros foi responsável pela baixa de 1,51% hoje do índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio. Os investidores da bolsa filipina ignoraram os dados positivos da economia e utilizaram os acontecimentos externos (o possível conflito entre EUA e Iraque) com desculpa da realizar lucros. O principal índice da bolsa de Manila encerrou o dia em queda de 1,38%. O mercado sul-coreano sofreu desvalorização de 0,31% hoje, influenciado pelo desempenho de sexta-feira em Wall Street (Dow Jones: -1,28%; Nasadaq: -3,34%). Já Taiwan subiu 0,88% com a procura por ações mais tradicionais, como as ligadas à borracha, aço, transportes e papel. A expectativa do mercado é de que essas indústrias sejam contratadas pela China para auxiliar o rápido crescimento do país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,99%; Indonésia: +0,31%; Malásia: -0,28%; Tailândia: -0,66% e Cingapura: -0,42%.