Nikkei 225 recupera-se com alta em Nova York A bolsa de Tóquio fechou hoje com valorização de 1,63%, estimulada pelas fortes alta em Wall Street ontem, quando o Dow Jones subiu 3,08% e o Nasdaq, 5,12%. Apesar do resultado positivo, analistas acreditam que o volume de negócios será baixo, já que muitos investidores estão em férias de verão. Taiwan também registrou alta (+0,90%), estimulada pelo desempenho de Nova York, apresentando o maior volume em quase um mês, mas o índice ainda manteve-se abaixo do nível psicológico. Já em Manila, o mercado encerrou o pregão em queda (-0,11%), com a baixa da demanda por blue chips depois da recuperação técnica registrada no início da semana. Não houve negociações hoje na Coréia do Sul em razão do feriado nacional. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +2,77%; Indonésia: -0,45%; Malásia: +0,64%; Tailândia: +1,32% e Cingapura: +0,93%.