Nikkei 225 recupera-se depois de cinco quedas consecutivas A bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta terça-feira em alta de 0,98%, o primeiro resultado positivo em cinco sessões. A procura por barganhas e as compras realizadas por fundos de pensão garantiram a valorização do Nikkei 225, apesar as expectativas em relação ao resultado do quarto trimestre de empresas de tecnologia. Nas Filipinas, o mercado também foi aquecido pela procura por bons negócios e pela projeção de crescimento do PIB de 2002 entre 4% e 4,5%. O índice local encerrou o dia com valorização de 0,60%. A bolsa sul-coreana fechou mista, em alta de 0,31%. As compras realizadas por investidores estrangeiros, resultantes do sentimento positivo gerado pela provável solução do impasse nuclear entre EUA e Coréia do Norte, reverteram as perdas registradas no período da manhã. Já Taiwan fechou praticamente estável, com leve alta de 0,02%, liderada pelos papéis da AU Optronics. No intervalo do negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,02%; Indonésia: +1,60%; Malásia: +2,14%; Tailândia: +2,49% e Cingapura: +1,33%.