Nikkei 225 registra alta de 0,75% A bolsa japonesa avançou 0,75% hoje, a quinta alta consecutiva do Nikkei 225, liderada por papéis de tecnologia. O mercado filipino teve alta de 0,56% com a expectativa de bons resultados corporativos no terceiro trimestre. Seul teve um dia de baixo volume financeiro, mas fechou em alta de 0,55%. Segundo analistas, o mercado aguarda os resultados do terceiro trimestre das empresas dos EUA e do sudeste asiático para tomarem posições. Em Taiwan, a preocupação com o lucro das empresas de tecnologia americanas foi ofuscada pelo otimismo em relação à economia local, mas a bolsa registrou leve alta de 0,09%. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,83%; Indonésia: -0,44%; Malásia: +0,84%; Tailândia: +0,29% e Cingapura: -0,31%.