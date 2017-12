Nikkei 225 registra alta de 1,36% A bolsa japonesa encerrou o pregão hoje com valorização de 1,36%, estimulada pelos ganhos em Wall Street (Dow Jones: 0,68%; Nasdaq: +1,47%). As maiores altas foram dos papéis de empresas de alta tecnologia como Toshiba Corp. e NEC Corp. Taiwan subiu 0,51%, mas fechou mista. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing subiram 1,8% e os da United Microelectronics registraram ganhos de 0,8%. O índice Kospi, da bolsa de Seul, caiu 0,57% em razão da decisão dos investidores estrangeiros de realizar lucros, principalmente de ações da indústria de tecnologia. O mercado filipino registrou baixa de 0,22%, também em decorrência de realização de lucros. Às 4h30 (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,35%; Indonésia: -1,36%; Malásia: -0,09%%; Tailândia: -0,41% e Cingapura: +0,56%.