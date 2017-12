Nikkei 225 registra alta de 1,66% A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 1,66% com a procura por barganhas, principalmente papéis de empresas exportadoras como Honda e Canon. Em Taiwan, as ações do setor financeiro foram as principais responsáveis pela alta de 1,10% da bolsa. O relaxamento das leis, que permitirão mais fusões e aquisições no setor, estimulou as compras. O índice Kospi sofreu queda de 0,44% em razão do programa de vendas no final do pregão. A realização de lucros fez com que o mercado filipino encerrasse o dia em baixa de 0,04%. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,35%; Indonésia: +0,73%; Malásia: -0,91%; Tailândia: +1,21% e Cingapura: +0,09%.