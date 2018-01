Nikkei 225 registra melhor desempenho desde julho/2002 A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 3,16%, aos 10.670,18 pontos, a melhor pontuação desde julho do ano passado. Os destaques foram os papéis de tecnologia e de empresas exportadoras, em razão dos bons indicadores de consumo divulgados pelos EUA. A procura por barganhas determinou a alta de 0,76% nas Filipinas, apesar da instabilidade do clima político e de segurança no país. A expectativa de aprovação de um projeto de lei que propõe a expansão do fundo de reestruturação financeira e a expectativa de aumento de novos pedidos de financiamento imobiliário fizeram com que o mercado taiuanês registrasse alta de 0,72%. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, subiu 0,61%, liderado por ações da LG Electronics, que tiveram alta de 4,8%. O mercado malaio não funcionou hoje em razão de feriado nacional. Às 4h35 (horário de Brasília), das demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,98%; Indonésia: +0,21%; Tailândia: +1,70% e Cingapura: +0,99%.