Nikkei 225 registra queda de 1,25% A bolsa japonesa encerrou hoje em baixa de 1,25%, com realização de lucros depois dos ganhos recentes. Taiwan registrou sua segunda queda consecutiva, recuando 0,32%, liderada pelos papéis da TSMC. A procura por barganhas, porém limitou o movimento de baixas. O mercado filipino fechou em queda de 0,32%, com realização de lucros liderada pelas ações da Philippine Long Distance Telephone Co. e Ayala Corp. A bolsa sul-coreana oscilou entre os territórios positivo e negativos, fechando em ligeira queda de 0,08%, com a decisão dos investidores de varejo de realizar lucros e a continuação do programa de vendas das instituições locais. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,11%; Indonésia: +0,02%; Malásia: +1,60%; Tailândia: +1,43% e Cingapura: +0,34%.