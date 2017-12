Nikkei 225 registra queda de 2,09% O anúncio da prisão de Saddam Hussein, ex-ditador do Iraque, não foi suficiente para impulsionar os mercados americanos, que fecharam em queda ontem. O Dow Jones sofreu retração de -0,19% e o Nasdaq caiu -1,58%. Esse resultado teve grande influência sobre os mercados do sudeste asiático nesta terça-feira. A bolsa japonesa fechou hoje em baixa de 2,09% em razão da realização de lucros depois da alta de ontem. Em Seul, o índice Kospi fechou em baixa de 1,38% e Taiwan caiu 0,62%. A exceção do dia foi o mercado filipino, que subiu 0,30% com procura por barganhas, principalmente blue chips. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,06%; Indonésia: -0,74%; Malásia: -0,83%; Tailândia: +0,44% e Cingapura: -1,12%.