Nikkei 225 registra queda de 2,44% A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 2,44%. As vendas realizadas por investidores estrangeiros estimularam os investidores locais e dealers a tomar a mesma atitude. Os papéis mais atingidos foram os do setor de alta tecnologia. Taiwan caiu 2,11% seguindo a baixa em Wall Street (Dow Jones: -0,38%; Nasdaq: -0,30%). A troca de tiros na zona desmilitarizada da fronteira entre as Coréias do Sul e do Norte também deixou os investidores apreensivos. Filipinas registrou alta de 0,30%, liderada pelas ações da blue chip Philippine Long Distance Telephone Co., que subiram 3,60%. Não houve negociações hoje na Coréia do Sul em razão de feriado nacional. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,24%; Indonésia: -0,56%; Malásia: -1,31%; Tailândia: -0,98% e Cingapura: -1,47%.