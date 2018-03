Nikkei 225 registra seu pior desempenho em 20 anos As crescentes tensões no Oriente Médio e na Península Coreana afetaram os mercados financeiros em todo o mundo ontem, atingindo o desempenho das bolsas asiáticas nesta terça-feira. Em Nova York, o Dow Jones caiu 2,27% e o Nasdaq recuou 2,06%. A bolsa de Tóquio fechou em queda de 2,24%, aos 7.862,43 pontos, o pior resultado dos últimos 20 anos. As preocupações com o frágil sistema financeiro japonês também influenciaram na performance do Nikkei 225. O mercado sul-coreano registrou sua sexta baixa consecutiva, apesar da alta de algumas ações do setor de tecnologia. Nas Filipinas, a bolsa recuou 0,36%, num pregão com baixo volume financeiro. As maiores quedas foram de papéis do setor de telecomunicações. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,60%; Indonésia: -0,72%; Malásia: -0,91%; Tailândia: -1,13% e Cingapura: -0,09%.